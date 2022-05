Erdnüsse, Milch, Äpfel Gutes Essen - schlecht bekömmlich

Denn zuerst einmal muss man herausfinden, worauf man allergisch oder unverträglich reagiert. Dann beginnt die Detektivarbeit: festzustellen, in welchen Produkten das Allergen steckt. Und da ist Kontrolle immer besser als Vetrauen: Hühnereiweiß und Milch zum Beispiel sind inzwischen Standard in vielen Fertigprodukten; Spuren von Nüssen auch in Produkten enthalten, die rein gar nichts mit Nüssen zu tun haben sollten. Was die Sache noch komplizierter macht: Manch sogenannte Allergie ist, medizinisch betrachtet, gar keine Allergie, sondern eine Unverträglichkeit.