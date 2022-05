Lebensmittelallergie Beschwerden dauerhaft vorbeugen

Getreideprodukte In vielen weiterverarbeiteten Produkten ist Gluten enthalten, etwa in Mehl, Brot und Nudeln. Wer an Zöliakie leidet - so bezeichnet man die Gluten-Unverträglichkeit - sollte auf Produkte zurückgreifen, die als glutenfrei gekennzeichnet sind.

Supergau beim Restaurantbesuch

Hyposensibilisierung - nur in bestimmten Fällen

Eine Wespengift-Allergie lässt sich mit einer Hyposensibilisierung gut behandeln.

Die einzige Therapie, mit der nicht die Symptome, sondern die Ursache der Allergie bekämpft wird, ist die bei Heuschnupfen häufig angewandte Hyposensibilisierung. Dabei soll sich der Körper langsam an die Allergene gewöhnen und unempfindlich dagegen werden. Über mehrere Jahre werden ihm deshalb vom Arzt Allergene in steigender Konzentration in den Oberarm gespritzt. Aussicht auf Erfolg hat diese Behandlung bei Nahrungsmittelallergien meist dann, wenn der Patient nur auf wenige Lebensmittel allergisch ist. Pseudoallergien lassen sich mit dieser Therapieform nicht behandeln. Pseudoallergien sind Unverträglichkeitsreaktionen, die von den Symptomen her stark an Allergien erinnern, bei denen jedoch keine Immunreaktion des Körpers nachgewiesen werden kann. Bestimmte Arzneimittel etwa können solche Pseudoallergien auslösen.