Ursachen & Symptome "Übeltäter" finden und meiden

Der Allergieinformationsdienst geht von ähnlichen Zahlen aus: Danach leiden circa 3 Prozent der Erwachsenen und vier bis sechs Prozent der Kinder an einer Nahrungsmittelallgie unter Beteiligung des Immunsystems. Damit gibt es "echte" Nahrungsmittelallergien nicht so häufig, wie allgemeinhin vermutet wird. Befragungen in der Bevölkerung führten zu einem deutlich höherem Wert: Danach gaben rund 30 Prozent der Bevölkerung an, an einer Nahrungsmittelallergie zu leiden. Forscher gehen davon aus, dass harmlose Symptome überinterpretiert und viele Beschwerden vermutlich nicht allergischer Natur, sondern auf andere Unverträglichkeiten zurückzuführen sind.