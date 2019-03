Band der Woche // Jaime Zwischen Käsespätzle und Poke-Bowl

Er ist gekommen, um...

…uns ein für alle Mal zu beweisen, dass Drummer nicht nur die Typen sind, die während der Show schwitzend hinter der Schießbude sitzen und hinterher die Bar leer trinken. Joe Styppa schreibt seine eigenen Songs, spielt fast alle Instrumente selbst, produziert und führt nebenbei auch noch Regie bei seinen aufwändigen Videos. Und weil ihm das alles scheinbar noch nicht reicht, gestaltet er auch noch krude Skulpturen für seine Plattencover.

Musik für...

…Longboard-Sessions auf dem Parkdeck, Abhängen auf dem Stadtplatz oder irgendeine andere Form der urbanen Freizeitgestaltung. Jaime hat den Zeitgeist auf ex hinuntergestürzt wie ein kaltes IPA an einem heißen Sommertag. Doch sobald er mal auf einen fahrenden Zug aufgesprungen ist, steigt er sofort wieder ab, um querfeldein seinen eigenen Weg zwischen HipHop, Dancehall, Trap und Pop zu suchen

Bester Moment...

Wenn Jaimes impulsives Genie auf das Talent seiner Feature-Gäste prallt. Künstler wie Bdotissa, Kemelion und Danyiom machen Jaimes knallbunte Soundbasteleien erst zu richtigen Popsongs. Sein interessantester Feature-Gast ist er aber wahrscheinlich selbst. Joe Styppas brüchige Singstimme steht nämlich in faszinierendem Kontrast zu seinen wuchtigen Produktionen.

Auf der Kanye West Aftershowparty...

…wird Jaime bald Ehrengast sein, wenn es so weitergeht. Der Allgäuer frickelt sich nämlich mit seinem einzigartigen Sound gerade Track für Track in die erste Riege der deutschen Produzenten. Er pflegt beste Beziehungen zur Talentschmiede der Mannheimer Popakademie und lässt seine Shows vom Cro-Label Chimperator buchen. Die ersten Stufen auf dem Weg nach oben hat er also schon genommen.

Sendung: Freundeskreis, 18.03.2019 - ab 10.00 Uhr