Band der Woche // Henny Herz Gruß aus der Milchstraße

Was man wissen muss…

Viele kennen Elise Henriette Gröblehner vermutlich von anderen Bands. Als pourElise hat sie zusammen mit ihrer Schwester sanften Singer-Songwriter-Pop gemacht und bei Angela Aux am Bass gespielt. Seit über zehn Jahren ist sie jetzt schon ein fester Bestandteil in der Münchner Musikszene und bringt entsprechend viel Erfahrung für ihr neuestes Solo-Projekt mit.

Wikipedia weiß noch nicht, dass…

… sich Henny Herz das angehängte "Herz" in ihrem Namen von einer berühmten Berlinerin geborgt hat, nämlich von der Schriftstellerin Henriette Herz. Ende des 18. Jahrhunderts hat sie einen Salon für Kreative und Literaturfreunde geleitet. Henny Herz mag die Idee des Salons als Raum, in dem man sich austauscht und gegenseitig inspiriert. Dieser Raum ist für sie heute stellvertretend die Bühne bei einem Konzert.

Für die aktuelle Platte…

… ist Henny Herz ein halbes Jahr lang mit ihrer Gitarre einmal um die Welt gereist und hat in Musik-Metropolen wie San Francisco, New Orleans oder Melbourne kleine Konzerte gespielt. Zurück in der Heimat hat sie sich in ein 200 Jahre altes Bauernhaus im Salzburger Land eingesperrt und ihr erstes Solo-Album "Back Into Space" aufgenommen.

Mögen wir, weil…

… die Musik von Henny Herz genauso ist wie sie selbst: nachdenklich, feinfühlig und zart. Ihre Songs haucht sie nur so ins Mikrofon und wirkt dadurch unglaublich nah und vertraut. Henny Herz erschafft mit ihrer Musik ein fragiles Kleinod zwischen Pop, Folk, Jazz und Chanson, in dem man träumen, grübeln oder sich einfach nur von den feinen Arrangements verzaubern lassen kann.

Sendung: PULS am 18.11.2019 – ab 10.00 Uhr