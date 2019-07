Band der Woche // Ferge X Fisherman Laid-Back-Rap mit Free-Jazz-Vibes

Anderson .Paak und The Roots zeigen, dass Hip-Hop mit Live-Band unglaublich fett klingt. Auch Ferge X Fisherman spielen live mit Begleitband und bringen ihre Konzerte damit auf ein neues Level.

Sie sind gekommen, um...

… Hip-Hop live zu zelebrieren. Wer schonmal auf einem Konzert von Thundercat, Anderson .Paak oder Tribes Of Jizu war, weiß dass Rap mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Turntables einfach doppelt so dick klingt. Deswegen hat sich das Rap-Duo Ferge X Fisherman aus Nürnberg ebenfalls eine Band um sich geschart: The Lakesideboys.

Was man wissen muss...

Rapper Fritz Fisherman und sein Produzent Ferge kennen sich schon aus der Schule und standen lange mit ihrer Band Flying Penguin auf der Bühne. Gerade liegt das Projekt aber auf Eis und weil Fritz Fisherman schon immer Bock auf ein bisschen mehr Jazz hatte, hat er zusammen mit seinem alten Kumpel Ferge X Fisherman gegründet.

Musik für...

… Leute, die auf einen entspannten Vibe im Hip-Hop stehen - ohne Hate und Gangsta-Attitüde. Textlich geht’s in „Gone Fishing“, der Debüt-EP von Ferge X Fisherman, nämlich um den ganz alltäglichen Hustle. Zum Beispiel, wenn man sich vor lauter Stress eine Auszeit in der Natur gönnt und tiefenentspannt zurückkommt.

Mögen wir, weil...

… Ferge X Fisherman einfach smooth wie Sau sind und mega grooven. Egal ob sie Beats im Dreivierteltakt pumpen oder komplexere Free-Jazz-Gebilde basteln – wer was mit Jazz, Soul oder Funk anfangen kann, wird den Laid-Back-Rap von Ferge X Fisherman lieben. Am besten aber live mit Band.

Sendung: PULS, 01.07.2019 - ab 10.00 Uhr