Zahl der Fälle von Kinderpornografie in Bayern ist so hoch wie nie

Bamberg: Im vergangenen Jahr sind im Freistaat die Fallzahlen von Kinderpornografie im Netz erneut gestiegen. Das teilt die Zentralstelle Cybercrime Bayern mit. 2024 wurde demnach in mehr als 8.400 Fällen ermittelt - ein neuer Rekordwert. 2022 waren es noch knapp 6.600 Verfahren. Anders als in vergangenen Jahren seien heuer die Täter in vielen Fällen bekannt. Das liegt laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt zum einen daran, dass die Fahnder bessere Ermittlungs-Werkzeuge nutzen, zum anderen meldeten Internet-Anbieter zunehmend Fälle von Kinderpornografie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2025 08:45 Uhr