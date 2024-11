Trump kündigt Zölle für Waren aus China, Mexiko und Kanada an

Washington: Der designierte US-Präsident Trump hat angekündigt, direkt nach seinem Amtsantritt Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada zu erheben. Wie Trump auf seiner Onlineplattform "Truth Social" schrieb, sollen sie bei 25 Prozent liegen und solange gelten, bis beide Länder aufhörten - so Trump - Menschen und Drogen in die USA zu schmuggeln. Der künftige Präsident kündigte außerdem Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Produkte aus China an - zusätzlich zu bereits bestehenden Regelungen. Auch dies begründete Trump damit, dass Drogen wie das tödliche Fentanyl aus dem Land in die USA gelangten. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington warnte in einer ersten Reaktion vor den Folgen eines Handelskonflikts.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 07:00 Uhr