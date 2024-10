Scholz wirbt für mehr Vollzeitjobs für Mütter

Berlin: Offenbar mit Blick auf den Arbeitskräftemangel hat Kanzler Scholz dafür geworben, mehr Mütter von Teilzeit- in Vollzeitjobs zu bringen. In der neuen Ausage seines Podcasts sagte er, viele der Teilzeitkräfte würden gern mehr arbeiten. Oft scheitere das aber an fehlender Kinderbetreuung in Kitas oder Ganztagsschulen. Der Bund werde die Länder bei den Kitas weiter unterstützen. Auch Menschen, die mit 55 oder 60 Jahren die Arbeit verlieren, dürfe man nicht abschreiben, so der SPD-Politiker. Sie würden beispielsweise durch Qualifizierungmaßnahmen unterstützt.

