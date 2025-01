Philadelphia Eagles treffen im Super Bowl 2025 auf Kansas City Chiefs

Kansas City: Der Super Bowl in der amerikanischen Profi-Football-Liga wird in diesem Jahr eine Neuauflage von 2023. Am 9. Februar stehen sich im NFL-Finale in New Orleans erneut die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegenüber. In der Vorrunde gewannen die Chiefs am frühen Morgen deutscher Zeit mit 32:29 gegen die Buffalo Bills und sicherten sich do ihre Endspielticket. Zuvor setzten sich die Eagles mit 55:23 gegen die Washington Commanders durch. Der Super Bowl gilt als das größte Sportereignis der Welt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 01:00 Uhr