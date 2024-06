Österreich fordert europäische Lösung für Abschiebungen nach Afghanistan

Wien: In der Debatte über die Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan drängt Österreich auf eine EU-weite Lösung. Innenminister Karner sagte der Zeitung "Welt", es gehe darum, rechtliche Möglichkeiten zu finden, Terroristen und Kriminelle in ihre Heimatländer zurückzubringen. Heute beraten die EU-Innenminister darüber. Bundeskanzler Scholz hatte nach der tödlichen Attacke auf einen Polizisten in Mannheim angekündigt, Ausweisungen nach Afghanistan trotz der Taliban-Herrschaft wieder zu prüfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2024 03:00 Uhr