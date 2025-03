Kfz-Zulieferer ZF schreibt dunkelrote Zahlen

Die deutsche Autoindustrie gerät immer mehr in die Krise: Der Zulieferer ZF machte im vergangenen Jahr einen Verlust von über einer Milliarde Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Friedrichshafen leidet wie viele andere unter der schwachen Konjunktur und der mauen Nachfrage - vor allem nach E-Autos. Die Konzernführung kündigte angesichts der Zahlen Einsparungen und Stellenabbau an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2025 12:15 Uhr