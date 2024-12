Italien macht Telefonieren am Steuer richtig teuer

Rom: In Italien treten am Wochenende neue Bußgeldregeln in Kraft. Autofahrer, die mit dem Smartphone in der Hand beim Telefonieren oder Chatten erwischt werden, müssen dann mindestens 250 Euro Strafe zahlen. Für Wiederholungstäter können es bis zu 1.400 Euro und drei Monate ohne Führerschein werden. Mit den neuen Regeln will die italienische Regierung die hohe Zahl von mehr als 3.000 Verkehrstoten pro Jahr senken.

