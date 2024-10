G7-Staaten einig über 50-Milliarden-Kredit für Ukraine

Washington: Die Gruppe der sieben großen westlichen Industriestaaten gewährt der Ukraine nach Angaben der USA einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar. Der Kredit wird durch Zinserträge aus eingefrorenem russischem Vermögen abgesichert, so dass das Geld indirekt von Moskau kommt. Dieses Vorgehen hatten die G7-Staaten und Vertreter der Europäischen Union bei einem Gipfel im Juni beschlossen. Zuletzt gab es aber in den Verhandlungen noch einige Hürden zu überwinden, vor allem mit Blick auf die EU-Sanktionsregeln. Die US-Regierung teilte nun aber mit, dass man einen Weg gefunden habe, sich auf den Kredit zu einigen, ohne dass die EU ihre Regeln ändern müsse.

