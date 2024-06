Fußball-EM: Italien gewinnt gegen Albanien

Dortmund: Bei der Fußball-EM hat Italien 2:1 gegen Albanien gewonnen. Für den Titelverteidiger bedeutet das Rang zwei in der Gruppe B. Für Aufsehen gesorgt hatte der frühe Führungstreffer der Albaner, das Tor fiel bereit nach 23 Sekunden und war der schnellste Treffer in der EM-Geschichte. Spanien hatte in der gleichen Gruppe Kroatien mit 3:0 besiegt und bleibt damit Gruppenerster. Am späten Nachmittag hatte die Schweiz 3:1 gegen Ungarn gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 23:00 Uhr