Fußball-Bundesliga: Mönchengladbach gewinnt deutlich gegen Bremen

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Mönchengladbach gestern Abend 4:1 gegen Bremen gewonnen. Das Spiel Freiburg gegen Mainz endete torlos. In der nächsten Runde des DFB-Pokals treffen Bayern München und Bayer Leverkusen aufeinander - das hat die Auslosung gestern Abend ergeben. Augsburg spielt in Karlsruhe, Jahn Regensburg empfängt den VfB Stuttgart. In der Formel-1 hat Max Verstappen den großen Preis von Brasilien gewonnen. Im Red Bull verwies er Lando Norris im McLaren auf Platz zwei - der Brite liegt jetzt 62 Punkte hinter Verstappen, der damit beste Chancen hat, sich in drei Wochen vorzeitig den Titel zu sichern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 06:00 Uhr