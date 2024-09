Fußball-Bundesliga: Hoffenheim verliert gegen Bremen

Sinsheim: In der Fußball-Bundesliga hat Hoffenheim zuhause 3:4 gegen Werder Bremen verloren und die vierte Niederlage in Serie kassiert. Das Nachmittagsspiel hatte Frankfurt 4:2 bei Aufsteiger Kiel gewonnen und steht jetzt auf Tabellenplatz 2 - hinter dem FC Bayern. In der zweiten Liga verlor Nürnberg in Hannover mit 0:2. Hertha BSC unterlag daheim mit 1:4 gegen Elversberg. Köln und Karlsruhe trennten sich 4:4. - Bei den Frauen gewann der FC Bayern trotz Unterzahl in Bremen mit 4:0 und bleibt das 43. Ligaspiel in Folge ungeschlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 20:00 Uhr