Ermittler nennen Unglück in Stuttgart "definitiv Unfall"

Stuttgart: Im Zentrum der baden-württembergischen Landeshauptstadt ist ein Mann am Abend an einer Bahn-Haltestelle in eine Menschengruppe gefahren. Eine 46-Jährige starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen, mindestens acht Menschen wurden verletzt, darunter fünf Kinder. Laut einem Polizeisprecher sind alle Verletzten inzwischen außer Lebensgefahr. Außerdem wurde mitgeteilt, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Eine Sprecherin der Stadt Stuttgart sagte, das habe die Staatsanwaltschaft bestätigt. Der Fahrer des Wagens, ein 42-Jähriger, war von der Polizei festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 09:00 Uhr