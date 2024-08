Deutschland und die Philippinen wollen militärpolitisch zusammenarbeiten

Manila: Deutschland und die Philippinen wollen in verteidigungspolitischen Fragen enger zusammenarbeiten. Bis Ende des Jahres sollen die Regeln und Ziele dafür ausgearbeitet werden, so Verteidigungsminister Pistorius bei seinem Besuch in der philippinischen Hauptstadt Manila. Unter anderem könne man gemeinsam Transportflugzeuge beschaffen, sagte der Minister weiter. Auch bei Ausbildung und Training von Soldaten sowie der Abwehr von Cyberangriffen soll es mehr Zusammenarbeit geben. Für die Philippinen wäre eine solche enge Zusammenarbeit mit Deutschland ein diplomatischer Erfolg. Der Inselstaat fühlt sich durch chinesische Gebietsansprüche in der Region bedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 12:00 Uhr