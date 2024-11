Deutsche Politiker sehen nach Trump-Sieg mehr Verantwortung für Europa

Berlin: Deutsche Spitzenpolitiker erwarten von einer Präsidentschaft Trumps direkte Auswirkungen für die Sicherheitspolitik in Europa. Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Hardt, sagte in der ARD, man müsse damit rechnen, dass es schwieriger und teurer wird. Der CDU-Politiker widersprach aber der Befürchtung, dass ein Wahlsieg von Trump die Nato schwächen wird. Dem BR sagte Hardt, er glaube nicht, dass Trump die ganze Nato-Architektur inklusive atomarem Schutzschild in Frage stellt. Auch die FDP-Europapolitikerin Strack-Zimmermann geht nach eigenen Worten nicht davon aus, dass Trump die USA aus der Nato führen wird. Er werde aber "knallhart" einfordern, dass die anderen Nato-Staaten ihren Beitrag leisten, so die FDP-Politikerin. Für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gebe es nun keine Ausreden mehr. SPD-Fraktionschef Mützenich hatte zuvor schon erklärt, Europa müsse versuchen, selbst stärker und widerstandsfähiger zu werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 09:45 Uhr