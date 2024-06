Bundestag beschließt Grenzwerte für den Cannabis im Straßenverkehr

Berlin: Der Bundestag hat Grenzwerte für den Konsum von Cannabis im Straßenverkehr beschlossen. Der Grenzwert für den berauschenden Wirkstoff THC liegt bei 3,5 Nanogramm pro Mililiter Blutserum. Das entspricht ungefähr 0,2 Promille Alkohol im Blut. Wer erwischt wird, dem drohen bis zu 500 Euro Bußgeld oder der Entzug des Führerscheins. Neu ist auch, dass der Konsum von Cannabis mit einem kompletten Alkoholverbot am Steuer gekoppelt ist. In solchen Fällen drohen noch härtere Strafen, nämlich Bußgelder von bis zu 1.000 Euro. - Außerdem hat der Bundestag ein Cannabis-Verbot für Fahranfänger am Steuer beschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 10:00 Uhr