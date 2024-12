Bundestag beschließt Entlastungen für Steuerzahler und höheres Kindergeld

Berlin: Der Bundestag hat am Abend Entlastungen für Steuerzahler sowie ein höheres Kindergeld beschlossen. Das Kindergeld soll ab Januar um fünf Euro auf monatlich 255 Euro steigen, außerdem wird der Kinderfreibetrag angehoben. Darüber hinaus soll der negative Effekt der Inflation bei der Einkommensteuer ausgeglichen werden. Dafür werden mehrere Eckwerte im Steuertarif so verschoben, dass höhere Sätze erst später greifen. Auch wird der Grundfreibetrag angehoben, also der Teil des Einkommens, der nicht besteuert wird. Laut dem Gesetzentwurf steigt er im nächsten Jahr auf knapp 12.100 Euro, im übernächsten Jahr dann noch einmal. Auch die Freigrenze für den Solidaritätszuschlag wird angepasst. Damit die Entlastungen tatsächlich kommen können, muss morgen noch der Bundesrat zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2024 23:00 Uhr