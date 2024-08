BR-Recherche: Sportwetten im Amateurfußball

München: Auf Fußballspiele im deutschen Amateurbereich kann trotz eines Verbots hierzulande international gewettet werden. Das belegen Recherchen des Bayerischen Rundfunks. So wurden in der vergangenen Saison zahlreiche Partien der deutschen Ober- und Regionalligen auf dem globalen Wettmarkt angeboten. Die Daten vor Ort erheben sogenannte Daten-Scouts. Sie sind im Auftrag großer Sportdatenhändler unterwegs. Viele Spieler und Vereine sind ahnungslos. Weil in den Amateurligen die Gefahr der Spielmanipulation deutlich erhöht ist, ist es in Deutschland verboten, darauf zu setzen. Der Deutsche Fußball-Bund erklärte auf Anfrage, von den Vorfällen keine Kenntnis zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 06:00 Uhr