Baerbock betont vor Westafrika-Besuch Bedeutung von Demokratie

Berlin: Außenministerin Baerbock hat vor ihrer Westafrika-Reise die Bedeutung von Demokratie in der Region hervorgehoben. Vor ihrem Abflug sagte die Grünen-Politikerin, ein friedlicher Wandel eröffne in allen Bereichen neue Perspektiven für mehr Kooperation mit Deutschland. Durch Militärputsche würden solche Perspektiven aber verhindert. Als Beispiel für die gemeinsame Zusammenarbeit nannte Baerbock den Aufbau des ersten elektrischen Schnellbus-Systems Afrikas in der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Die Ministerin will drei Tage lang den Senegal und die Elfenbeinküste besuchen. In den Gesprächen soll die ganze Bandbreite der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen in den Blick genommen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.07.2024 10:15 Uhr