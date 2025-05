Auto fährt in Stuttgart in Passantengruppe - Polizei geht von Unfall aus

Auto fährt in Stuttgart in Menschengruppe: Die Polizei geht von einem Unfall aus. Eine Frau erlag am späten Abend ihren Verletzungen, sieben weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer ist ein 42-jähriger Deutscher, er wurde festgenommen und verhört. Laut Polizei Stuttgart gibt es derzeit keine Hinweise auf einen Anschlag oder eine vorsätzliche Tat.

