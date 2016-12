FC Bayern Frauen Mit Wörle weiter Erfolge einfahren

Meistertrainer Thomas Wörle hat seine Vertrag mit dem FC Bayern vorzeitig bis 2019 verlängert. "Ich freue mich daher sehr, die Entwicklung des Frauenfußballs beim FC Bayern München auch in den kommenden Jahren intensiv mitgestalten zu dürfen.“

"Die Erfolge der letzten Jahre, insbesondere die beiden Meisterschaften 2015 und 2016, tragen seine Handschrift. Ich bin überzeugt, dass dies nicht die letzten Titel waren, die wir zusammen feiern konnten“, sagte Karin Danner, Managerin der FCB-Frauen.

Meister, DFB-Pokal und jetzt die Champions League

Der 34-Jährige hatte die FCB-Frauen zur Saison 2010/11 übernommen und sie mittlerweile in der Spitzengruppe des deutschen Frauenfußballs etabliert. Zudem konnte er mit dem Team 2015 den ersten Meistertitel der Bayern-Frauen nach 39 Jahren feiern und 2016 verteidigen. 2012 war ihm schon der Sieg im DFB-Pokal gelungen. Aktuell sind die Frauen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Und in der Bundesliga ist man Tabellenführer.

"Der FC Bayern München ist ein großer Verein und die Frauenfußball-Abteilung mittlerweile ein bedeutender Teil davon“, sagt Wörle, "ich kann hier in einem professionellen Umfeld mit einer starken, aber auch bodenständigen Mannschaft, einem tollen Trainerteam und erfahrenen Verantwortlichen zusammenarbeiten. Das motiviert mich total.“