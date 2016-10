Benefizspiel in Burghausen Löwen spielen für die Hochwasseropfer

Am Sonntag trifft der TSV 1860 München in Burghausen auf eine Auswahl des Bayerischen Fußballverbands (BFV) - das Ganze für einen guten Zweck. Der Erlös geht an die Opfer des Juni-Hochwassers.