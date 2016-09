3. Liga Jahn verliert in Lotte trotz Doppelschlag noch 2:3

Beide Mannschaften zeigten in einem höchst attraktiven Spiel, dass sie zurecht weit Oben in der Tabelle stehen. Regensburg hatte aber dank eines Last-Minute-Treffers der Hausherren dann doch das Nachsehen.

Schrecksekunde nach 15 Minuten

Die Sportfreunde kamen nicht zu ihrem gewohnten Kurzpassspiel. Grund dafür war aber hauptsächlich, dass Regensburg wirklich effektiv störte und gutes Positionsspiel zeigte. Nach einer Viertelstunde mussten die Oberpfälzer aber eine Schrecksekunde überstehen: Um ein Haar hätten sie sich um die Früchte ihrer guten Anfangsphase gebracht. Nur in letzter Sekunde konnte Jahn-Torhüter Philipp Pentke mit dem Bein ein Eigentor verhindern. Lotte kam zur Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel und attackierte Regensburg immer mehr. Ausrufezeichen setzten aber beide Mannschaften: Für Lotte schlenzte Kevin Pires-Rodriguez aufs lange Eck (24.), der Regensburger Erik Thommy ließ zwei Gegenspieler stehen und hielt aus 18 Metern drauf (28.).

Schlussphase der ersten Halbzeit mit Knalleffekten

Nach 39 Minuten musste Pentke sich strecken, um den Führungstreffer für die Hausherren zu verhindern. Eine Minute später aber: die Regensburger Führung durch ein Eigentor durch Matthias Rahn. Nicht mal eine Minute später trafen die Oberpfälzer selbst: Thommy tanzte drei Gegenspieler aus und brachte Jann George perfekt in Position, der Angreifer ließ sich nicht zweimal bitten - und schoss links unten ein. Allerdings ließ auch die Antwort der Hausherren nicht lange auf sich warten: In der 44. Minute traf Kevin Freiberger zum Anschlusstreffer. Für Abkühlung in dieser hitzigen Phase sorgte nur ein selbstständig startender Rasensprenger und der Pausenpfiff des Schiedsrichters.

Spiel auf des Messers Schneide

Zu Beginn der zweiten Hälfte setzten beide Mannschaften ein offensives Zeichen: Bei Lotte kam Mittelfeldspieler Jaroslaw Lindner für den defensiven Alexander Langlitz. Aber auch der Jahn gab nicht nach und hätte durchaus auf 3:1 erhöhen können. Doch ausgerechnet als es dem Lotter Trainer Ismail Atalan mit fünf Stürmern doch etwas unwohl wurde und er einen neuen Verteidiger ins Spiel brachte, schafften die Sportfreunde den Ausgleichstreffer (55.) durch Pires-Rodriguez. Nach 69 Minuten lag der Ball schon im Lotter Tor, doch Schiedsrichter gab den Treffer nicht, weil Kolja Push bei seinem Schuss den Torhüter massiv bedrängt hatte. Lotte hatte ebenfalls Möglichkeiten auf den entscheidenden Treffer. Eigentlich wäre das Unentschieden ein wirklich gerechtes Ergebnis gewesen. Doch in der 93. Minute drehte Lotte das Spiel und Joker Jaroslaw Lindner erzielte den 3:2-Siegtreffer.