Sieben Deutsche in der NHL Alle wollen Tom Kühnhackls großen Traum

Kühnhackl geht mit den Pittburgh Penguins als Titelverteidiger in die 82 Spiele der Hauptrunde, die vom 12. Oktober 2016 bis zum 9. April 2017 andauern. Der Start in die Play-offs um den Stanley Cup ist für den 12. April 2017 geplant. Der Druck ist aber groß: Gleich im ersten Spiel geht es für die Penguins gegen die Washington Capitals mit dem Rosenheimer Torwart Philipp Grubauer.

Playoffs für den Münchner Korbinian Holzer in Reichweite

Von den weiteren fünf deutschen Spielern gehört keiner zum Favoritenkreis, Überraschungen sind aber durchaus möglich. Der Münchner Korbinian Holzer sollte mit den Anaheim Ducks ebsnso die Playoffs erreichen können, wie Dennis Seidenberg und Torwart Thomas Greiss mit den New York Islanders. Schwer haben dürfte es der Landshuter Tobias Rieder, seine Arizona Coyotes müssen noch zeigen, was in ihnen steckt. Stürmer Leon Draisaitl soll die Edmonton Oilers nach endloser Durststrecke endlich wieder einmal in die Playoffs schießen.