Deutsche Eishockey-Liga Nürnberg besiegt Köln und schiebt sich auf Platz zwei

"Wir waren etwas am Boden nach dem Spiel vom Sonntag, denn wir haben gut gespielt, aber Köln war ein bisschen besser. Wir haben gestern am Powerplay gearbeitet und wollten unbedingt bei Fünf gegen Drei treffen. Das Tor von Marco Pfleger war deshalb extrem wichtig. Gegen Köln muss man seine Chancen nutzen, wenn man gewinnen will."