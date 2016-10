Scheitern in der Chamions League Aus für EHC München trotz starker Leistung

Nach einem 1:1 im Hinspiel unterlagen die Münchner bei den Växjö Lakers mit 3:4 (1:1, 1:3, 1:0). Damit ist der deutsche Eishockey-Meister wie in der vergangenen Saison in der ersten K.o.-Runde gescheitert. Diesmal aber sehr knapp.

Trotz einer beachtlichen Leistung und viel Druck in einigen Phasen der Partie war für das Team von Trainer Don Jackson am Ende knapp unterlegen. Der Außenseiter aus der Deutschen Eishockey Liga lag zu Beginn des zweiten Drittels nach den Toren von Maximilian Kastner (16. Minute) und Richie Regehr (23.) sogar in Führung und durfte vom Einzug ins Achtelfinale träumen.

Schweden drehen die Partie

Dann aber drehte der schwedische Spitzenclub innerhalb von zehn Minuten die Partie. Jerome Flaakes Treffer zum 3:4 (52.) sorgte noch einmal für eine aufopferungsvolle Schlussphase der Gäste aus Bayern. Växjö rettete sich über die Zeit, auch weil München sich mit Strafzeiten um die Chance auf die Verlängerung brachte.

"Wir haben mit sehr hohem Aufwand alles versucht. Am Ende hat es aber nicht gereicht und wir sind für unsere Leistung nicht belohnt worden." Münchens Trainer Don Jackson

Nachteil durch verletzungsbedingte Ausfälle

Der EHC musste in Südschweden ohne sechs Stammspieler antreten, nachdem zu Wochenbeginn auch Nationalstürmer Daryl Boyle ausgefallen war. Er wird den Red Bulls wie Florian Kettemer, Frank Mauer, John Rogl, Joachim Ramoser und Steve Pinizzotto noch eine Weile fehlen.