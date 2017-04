10 Jahre "nemo" Jubiläums-Quiz im Münchner Lyrik Kabinett

Das zehnjährige Bestehen von nemo, dem literarischen Ratespiel auf Bayern 2 wird mit einem öffentlichen Jubiläums-Quiz am Donnerstag, 20. April 2017, im Münchner Lyrik Kabinett gefeiert.

Namhafte Literaturkenner, die anhand von Textauszügen Autor und Titel des zugehörigen Werks erraten müssen: Das ist das Prinzip von nemo, dem literarischen Ratespiel auf Bayern 2. Dessen zehnjähriges Bestehen wird mit einem öffentlichen Jubiläums-Quiz am Donnerstag, 20. April 2017, im Münchner Lyrik Kabinett gefeiert. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und am Dienstag, 30. Mai 2017, 21.05 Uhr, auf Bayern 2 in der Sendung "radioTexte" gesendet.

Moderiert von Bayern 2-Literaturredakteur Antonio Pellegrino, stellen sich dem Jubiläums-Quiz vier renommierte "Literatur-Detektive": Elisabeth Tworek (Leiterin des Literaturarchivs der Stadt München Monacensia) und der österreichische Kritiker Andreas Trojan, die beide auch zum festen Stamm der Radiosendung gehören, außerdem die Schriftsteller Elke Schmitter und Norbert Niemann. Die Textauszüge liest der Schauspieler Stefan Wilkening.

10 Jahre nemo – Das literarische Quiz auf Bayern 2 zu Gast im Lyrik Kabinett: Am Donnerstag, 20. April 2017, 20.00 Uhr

Veranstaltungsort: Lyrik Kabinett, Amalienstraße 83a, München

Eintritt: 7 Euro / erm. 5 Euro / Mitglieder des Lyrik Kabinetts: freier Eintritt

Nur Abendkasse, freie Platzwahl

nemo, das Literatur-Quiz, läuft alle zwei Monate dienstags, 21.05 Uhr, als Teil der Sendung radioTexte auf Bayern 2. Neben Moderator Antonio Pellegrino sind die "Stamm-Detektive" Elisabeth Tworek und Andreas Trojan sowie pro Ausgabe ein wechselnder „Gast-Detektiv“ dabei – bisher u.a. die Schriftsteller Asta Scheib, Friedrich Ani, Thomas von Steinaecker, Wolf Wondratschek, Dagmar Leupold, Sibylle Lewitscharoff oder Kabarettist Bruno Jonas. Das Konzept hat im BR illustre Vorläufer: 1958 ging Wilhelm E. Süskind mit dem wöchentlichen Literaturrätsel "Drei Personen suchen einen Autor" auf Sendung, das er zehn Jahre lang moderierte. In den 1980er-Jahren wurde die Sendung mit dem Musik- und Literaturkritiker Joachim Kaiser und unter dem Titel "Wer war’s?" wieder ins Programm genommen. 2007 hob Antonio Pellegrino "nemo" aus der Taufe – benannt nach Odysseus’ trickreichem Einfall bei seiner Flucht vor dem Zyklopen Polyphem. Zum Konzept des literarischen Ratespiels gehören seither auch öffentliche Auftritte und das Publikumsrätsel.