Tatort: "Hardcore" (77)

Die Kriminalhauptkommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermitteln in einem Fall um eine tote Pornodarstellerin: Sie tauchen in eine Welt ein, die in München in den Siebziger und Achtziger Jahren goldene Zeiten erlebt hat und heute hauptsächlich im Amateurbereich floriert.

Philip Koch hat Regie geführt und auch das Drehbuch - gemeinsam mit Bartosz Grudziecki - verfasst. Produziert wird Tatort: "Hardcore" von Hager Moss Film im Auftrag des BR. Die Redaktion liegt bei Stephanie Heckner, gedreht wurde im März/April 2017.

Ausstrahlung am Sonntag, 8. Oktober, um 20.15 Uhr im Ersten.