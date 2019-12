Von Gangnam Style bis OK Boomer Die 10 besten Memes der 10er Jahre

Zu Beginn des Jahrzehnts war Memekultur noch so Nische wie Marvel-Comics. Und heute? Ist Memekultur so groß wie Marvel-Filme. Höchste Zeit, die genialsten und innovativsten Meme-Highlights der letzten zehn Jahre zu würdigen.

10. Hide the Pain Harold

Er benutzt Laptops, trinkt Kaffee, zeigt den Daumen nach oben - was ein Stockfoto-Model halt so macht. Nur hat "Harold", wie das Internet ihn taufte, dabei immer einen leicht gequälten Gesichtsausdruck. Dieses "Ich wäre jetzt lieber ganz woanders"-Gesicht macht ihn seit 2011 zur Vorlage für zahlreiche Memes und zu einer modernen Ikone des Internets. Übrigens kam erst nach fünf Jahren Harolds wahre Identität heraus: Der Herr kommt aus Ungarn, heißt Andras Arato und hat über seine plötzliche Berühmtheit sogar in einem TED Talk gesprochen. Möge sein schmerzerfülltes Gesicht uns noch viele Jahre relatable bleiben.

9. OK Boomer

Artikel 13 in Europa, Waffengewalt in den USA, Klimawandel überall: Das Jahrzehnt endet mit großen Streitthemen, die weltweit junge Leute auf Demos getrieben haben. Nur: Am Ende des Jahrzehnts sieht der Erfolg davon mager aus. Artikel 13 kommt, die Waffengesetze haben sich nicht geändert und der Klimawandel rummst fröhlich weiter. Die Beziehung zwischen den Generationen ist deshalb angespannt und nachdem die Boomer-Generation der Über-60-Jährigen mittlerweile ihre eigene Memekultur auf Facebook entwickelt hat, bleibt jungen Leuten oft nur noch eine schroffe Abfuhr, wenn man mal wieder von oben herab belehrt wird. OK Boomer. Zwei Worte, acht Buchstaben, unendliche Wirkung.

8. Drachenlord

Eine der vielleicht absurdesten Internetgeschichten des Jahrzehnts: Hunderte Jugendliche fallen 2018 in ein kleines Dorf in Oberfranken ein, um seinen berühmtesten Bewohner zu "besuchen". Rainer Winkler aka Drachenlord ist durch unangenehm peinliche Internet-Streams bekannt und berüchtigt geworden und verdient jetzt seinen Unterhalt damit. Drachenlord hat schon lang seinen Status als Meme akzeptiert und macht für ein Publikum aus tausenden Hatern weiter Videos – obwohl die ihm ausschließlich erzählen, dass sie ihn hassen. Es ist eine lange, absurde und etwas traurige Geschichte, wie sie nur im Internet passieren kann.

7. Gangnam Style

"Gangnam Style" war ein Song. Ein Tanz. Ein Meme. Aber vor allem: "Gangnam Style" war das erste Beispiel dafür, wie Internetkultur in den Mainstream wandern kann. Ein koreanischer Popsänger, von dem kein Mensch außerhalb Ostasiens je etwas gehört hatte, knallt einen der erfolgreichsten Hits des Jahres 2012 und das damals erfolgreichste YouTube-Video aller Zeiten raus - ein Jahr vorher hätte damit niemand gerechnet. Nicht nur BTS und die K-Pop-Welle schulden Psy einiges an Dank, sondern auch jeder Pop-Song, der seitdem über Memes groß geworden ist: etwa "Old Town Road", "In My Feelings" und "Baby Shark".

6. SpongeBob-Memes

Obwohl die Folgen, die wir aus unserer Jugend kennen, alle schon in den 00er-Jahren ausgestrahlt wurden: SpongeBob Schwammkopf war dieses Jahrzehnt über so präsent wie noch nie. Kaum eine Memeseite kommt heute ohne SpongeBob-Memes aus und noch immer kommen Leute darauf, wie man aus alten Folgen noch neue Memeformate zaubern kann. Weil, und da gibt es keine zwei Meinungen, SpongeBob einfach immer noch grandios lustig ist - und den Übergang von der alten Welt des Fernsehens in die neue Welt der Memes nahtlos mitgemacht hat.

5. Die Vong-Sprache

Zusammengesetzt aus der DNA von Boomer-Memes auf Facebook, dem Twitter-Feed von Money Boy und schließlich der Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" von Willy Nachdenklich, entstand das Monstrum der Vong-Sprache. Ein Traum für alle Linguistik-Student*innen, die auf der Suche nach einem lustigen Bachelorarbeits-Thema waren. Aber auch für alle, die spontan in der Mittagspause ein Witz-Buch wie die "Holyge Bimbel" in Vong-Sprache schreiben konnten, damit nett meinende Omas das an Weihnachten ihren Enkeln schenken und diese entgegnen: "Oh mein Gott Oma, du bist viel zu spät, niemand sagt mehr i bims!" 1 echte Enttäuschung, vong Langlebigkeit her. Aber war schon geil.

4. Der Schulz-Zug

Es gibt Memes wie Gangnam Style, die einen tatsächlichen Einfluss auf die reale Welt haben und auf lange Sicht einen Fußabdruck hinterlassen. Und dann gibt es den Schulz-Zug. Es scheint, als wäre es tausend Jahre her, dabei war es erst 2017, als auf einmal Reddit-Videos mit Martin Schulz-Songs viral gingen und eine ziemlich kleine Gruppe von Meme-Machern es schaffte, den Schulz-Zug, "Keine Bremsen!", "Hohe Energie!" und "Make Europe Great Again!" bis in die Tagesschau und in den Kopf von Wolfgang Schäuble zu schleusen. Dass das alles ursprünglich eine Parodie auf die Reddit-Meme-Kampagne für Donald Trump ein Jahr vorher war, ging in dem ganzen Chaos irgendwie unter. Wie Martin Schulz selbst halt.

3. Doge

Keine Worte können das Phänomen Doge beschreiben. Und wenn ihr jetzt, sieben Jahre später, immer noch nicht sicher seid, was Doge eigentlich ist, dann könnt ihr es genauso gut aufgeben. Much meme. Very beste der 10er Jahre.

2. Bruder muss los

Auch Schulhof-Memekultur ist Memekultur. Und wie der Spruch "Bruder muss los" (gerne auch als Variante "Bruder muss los, Nasenbluten") es von Twitter-Usern wie Kuhherden-Joe über Streamer wie MontanaBlack und Unge in die Münder einer gesamten Generation von Kids schaffte, ist schon ziemlich beeindruckend. Seine wahre Endform erhielt der Spruch aber erst durch seine Kombination mit dem Pedalo-Mann - ein immer noch zeitlos göttlich geniales Motiv, welches sich dereinst im Meme-Louvre vermutlich am Platz der Meme-Mona-Lisa finden lassen wird. Und zwar zurecht.

1. This is fine

Es brennt. Das ganze Haus steht in Flammen. Und du sitzt an deinem Tisch. Sippst deinen Kaffee. Und sagst die drei magischen Worte. This. Is. Fine. Ein Bild, das so mächtig ist, dass es (für Memes sehr untypisch) auch nach mehreren Jahren immer noch nicht veraltet ist. Unser Haus brennt ja immer noch. Ob wegen genereller Lage der Welt, persönlichem Leistungsdruck oder der Enttäuschung über die letzten Game of Thrones-Staffel. Alles, was bleibt, ist Apathie. Ein gezwungenes Lächeln. Und Feuer. Kein anderes Meme hat das Internet in den 10er-Jahren so gut zusammengefasst.

