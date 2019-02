Aufklärungskampagne Immer mehr Bayern stecken sich mit Syphilis an

Es ist jetzt schon eines der unschönsten Comebacks des Jahrzehnts: Die Syphilis is back. Mittlerweile stecken sich sogar so viele junge Leute an, dass die Regierung jetzt eine Kampagne auf Facebook und Instagram starten will.

Seit 2001 ist die Syphilis in Deutschland registrierungspflichtig, daher lässt sich der Anstieg der Geschlechtskrankheit ziemlich deutlich zeigen: Laut dem Robert Koch Institut gab es 2013 in Bayern 678 registrierte Fälle, 2017 lag die Zahl schon bei über tausend, also fast doppelt so viele - und man kann davon ausgehen, dass es heute noch mehr sind.

Warum kommt Syphilis zurück?

Gerade bei jungen Menschen ist die Infektionsrate ziemlich hoch. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Aus einem Bericht des Robert Koch Instituts geht hervor, dass vor allem im Bereich von größeren Städten die Neuerkrankungen stark ansteigen. Laut dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für sexuell übertragbare Krankheiten liegt der Anstieg wohl auch an Dating-Apps, durch die es viel einfacher geworden ist, öfter und schneller mit unterschiedlichen PartnerInnen Sex zu haben. Und auch das Wissen über Geschlechtskrankheiten ist nach wie vor nicht besonders hoch. Wir reden zwar alle über Sex, aber eben nicht über die unangenehmen Themen. Bei Geschlechtskrankheiten sind wir irgendwie immer noch ziemlich verklemmt.

Bayerisches Ministerium gegen Syphilis

Syphilis ist also wieder voll im Kommen. Die Lage ist offenbar so ernst, dass sich jetzt sogar das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege veranlasst sieht, etwas zu unternehmen. Anfang Juni soll eine neue, mit 200.000 Euro geförderte Kampagne starten, die über Syphilis und andere Geschlechtskrankheiten informieren soll. Da sich die Kampagne vor allem an junge Menschen richtet, soll sie auch online stattfinden. Ab Juni sollen User bei Facebook und Instagram auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Über Tellonym soll zusätzlich eine Beratung möglich sein: User können anonym Fragen stellen, Experten am anderen Ende der Leitung antworten.

Verhütung, Verhütung, Verhütung

Syphilis ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die über Kontakt mit den Schleimhäuten übertragen wird. Am Anfang äußert sich Syphilis durch rote Knötchen, später Fieber und Ausschlag. Entdeckt man die Krankheit rechtzeitig, lässt sie sich noch ganz gut behandeln. Trägt man sie jahrelang mit sich rum, können Organe oder sogar das Gehirn Schäden davontragen. "Viele Menschen mit einer sexuell übertragbaren Krankheit wissen nicht, dass sie ansteckend sind. Zwischen einer Infektion und einer Diagnose beim Arzt vergehen häufig Jahre", erklärt Gesundheitsministerin Melanie Huml in einer öffentlichen Stellungnahme zur Kampagne. Deswegen sei es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dazu gehört sich regelmäßig checken zu lassen und - herrschaftszeiten - zu verhüten, verhüten, verhüten.

