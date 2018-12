Weihnachten Die besten Geschenkideen von Kreativen aus Bayern

Hand aufs Herz, bei den meisten sieht's an Heilig Abend doch so aus: Für die Eltern gibt es eine bunte Krawatte und das immer gleiche Parfüm, die Großeltern kriegen ein gerahmtes Bild aus dem letzten Urlaub und die Geschwister irgendeinen Gutschein - wahlweise für einen gemeinsamen Brunch, ein Konzert oder für "worauf immer du Lust hast". Dabei gibt es so viele tolle potentielle Geschenke da draußen - man muss sie nur finden.

Gut, dass wir euch diese Arbeit abnehmen - denn auf bavarianmakers.de sammeln wir kreative Köpfe aus Bayern. Vom Schreiner bis zum App-Entwickler, vom Modelabel bis zum Gewürzhersteller. Und damit Weihnachten nicht zum ungewollten Schrottwichteln verkommt, haben wir die besten Geschenkideen von den Bavarian Makers für euch aufgelistet. Da ist für jeden was dabei.

Für Oma...

… ist was Selbstgemachtes das perfekte Geschenk. Selbstgemacht kann aber auch heißen, dass es jemand anderes selber macht. Zum Beispiel der Keilhofer Franz aus Bischofswiesen. Der drechselt Schalen von Hand aus Holz von Bäumen, die er zuvor selbst gefällt hat. Selbstgemachter geht kaum - und irgendwo müssen die Plätzchen ja aufbewahrt werden.

Für Opa oder für den Hipsterfreund...

…., die beide nämlich höchstwahrscheinlich Bartträger sind, ist Beyer’s Bartöl aus Berchtesgaden. Öl aus Eisenkraut macht das Gesichtskraut geschmeidig. Und nicht vergessen: Opa war schon Hipster bevor es cool war.

Für die Eltern...

… ist ein Pilzpaket zum Selberzüchten die richtige Wahl. Schwammerl daheim anbauen klingt erstmal nach Breaking Bad für Naturbewusste. Ihr verschenkt aber natürlich keine Drogen, sondern leckere Seitlinge und Austernpilze. Einfach bestellen, Paket aufreißen, Wasser drauf und den Schwammerln beim Wachsen zuschauen - dann gibt’s bald leckere Edelpilze zur Pasta. Pro-Tipp: Sich zeitnah selbst zum Essen einladen, dann ist es eine klassische Win-Win-Situation.

Für den Designfreund...

... gibt's ein Stück stylische Behaglichkeit. Zu einer gemütlichen Stube gehört ein kapitaler Vierzehnender an der Wand. Wer jetzt nicht weiß, was gemeint ist: ein Hirschgeweih. Weil sich womöglich nicht jeder über tote Tierköpfe als Wandschmuck freut, gibt’s vegane Tiertrophäen aus Pappe von papershape aus Nürnberg. Totschick - nur halt nicht tot.

Für den Zocker ...

... gibt es eine völlig neue Möglichkeit, sich durch Games zu maövrieren: Der Movemaster aus Bernried ist ein Hybrid zwischen Joystick und Tastatur. Er sieht aus wie ein Gitarren-Effektgerät aus einem Science Fiction Film und wird durch reines Handauflegen gesteuert. Laut den Machern läuft die Steuerung so viel intuitiver ab, als wenn man sich per Tastatur oder Joystick bewegt.

Für die Businesswoman...

... eine Tasche mit gutem Gewissen. Mit den Taschen von AD:ACTA aus München sieht man wichtig aus und schont dabei natürliche Ressourcen – denn sie sind aus recycelten Aktenordnern gemacht. Öko-business-chic ist ja bekanntlich das neue Schwarz.

Für den Pragmatiker...

... was zum Verräumen. Gewitzte Designideen fürs Zuhause kommen aus dem NJU STUDIO in Coburg. Zum Beispiel dieses niedliche Kabeltier, der Stromer. Die passenden Weihnachtskarten gibt’s auch gleich dazu.

Für den Shredder...

... ein handgemachtes Snowboard mit persönlichem Design. Die Macher von The Bakery Snowboards aus München legen großen Wert auf nachhaltige Materialien und fertigen alle Bretter in Bayern an. Form und Design kann sich jeder Kunde selbst aussuchen. Es wurde sogar schon ein Brett in Bierflaschenform hergestellt.

Für das Surfergirl...

... etwas Vorfreude. Klar, jetzt ist Winter – aber wer freut sich nicht jetzt schon auf den nächsten Urlaub am Strand? Eben. Und wenn’s zum Surfen geht, dann sind die handgeschreinerten Surftools von Jeckybeng aus Nürnberg genau das richtige Geschenk.

Für alle...

… ist Schnaps das Geschenk, das immer geht. Gerade an Weihnachten. Damit beim Schnapseln wenigstens Haltung gewahrt wird, solltet ihr nicht irgendwelchen Supermarktfusel kaufen, sondern lieber was Edles wie den Doppelbocklikör "Heiland", hergestellt von drei jungen Typen aus Nandlstadt. In diesem Sinne: Prost!