Das Musikjahr 2018 Die Lieblingssongs der PULS Musikredaktion

Top 5 Songs

1. Childish Gambino - This Is America

2. Kimbra - Top Of The World

3. boygenius - Bite The Hand

4. Courtney Barnett - Charity

5. Freyr - Over My Head







Top 5 Alben

1. boygenius - boygenius

2. Janelle Monáe - Dirty Computer

3. Courtney Barnett - Tell Me How You Really Feel

4. Kimbra - Top Of The World

5. Mitski - Be The Cowboy