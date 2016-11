Karriereanfang in Ulm Uli Hoeneß wird am 5. Januar 1952 in Ulm geboren. Gemeinsam mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder Dieter beginnt er beim VfB Ulm das Fußballspielen. Dann der Wechsel zur TSG Ulm 1846, wo sein enormes Talent schnell entdeckt wird. Mit 15 Jahren ist er bereits Kapitän der Schülerauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).