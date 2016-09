Abschied in Brasilien Das WM-Achtelfinale mit der Schweiz gegen Argentinien war sein letztes Spiel als Trainer. Noch einmal schaffte er es, seine Mannschaft so zu motivieren, dass sie den Ex-Weltmeister in die Verlängerung zwangen und an den Rande einer Niederlage brachten. Ein würdiger Karriereabschluss für Ottmar Hitzfeld, der angekündigt hat, künftig nicht mehr als Fußballlehrer zu arbeiten.