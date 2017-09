1900: Die Vereinsgründung Am 27. Februar 1900 versammelten sich elf Fußballer in einer Schwabinger Gaststätte, um einen neuen Fußballverein ins Leben zu rufen - die Geburtsstunde des FC Bayern München. Trainiert wurde auf dem Schyrenplatz im Stadtteil Untergiesing, erster Präsident war der Berliner Franz John. Er lenkte die Geschicke des Klubs mit Erfolg: Schon nach wenigen Monaten waren die Bayern in München die Nummer eins.