Diesmal hat sich Stofferl Well den Metzger seines Vertrauens eingeladen: Ignaz Vogl aus Haidhausen. Zusammen mit seinem Bruder Josef hat dieser den Betrieb vom Vater übernommen. Um Fleisch und Wurst geht’s also in der Wellmusik. Aber Metzgermeister Ignaz Vogl mag auch Musik – als junger Mann ist er zu Auftritten von Fredl Fesl in legendären Münchner Kleinkunstbühnen marschiert und hat vor allem dessen Gstanzl über das Verhältnis der Metzger und Bauern im Kopf behalten.