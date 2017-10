Bayerische Landesausstellung in Coburg

Reformation, Buchdruck, Entdeckungsfahrten - vor 500 Jahren begann die Welt, sich tiefgreifend zu verändern. Bayern 2 begleitet das Reformationsjubiläum in Coburg und verlost Eintrittskarten für die Landesausstellung.

Luthersocken und Coburger Schmätzchen für die 150.000sten Besucher Am 18. September begrüßten Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer, der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte Richard Loibl und der Direktor der Kunstsammlungen Klaus Weschenfelder die 150.000. Besucher der Ausstellung: Julia und Mathias Kraus aus Behringersmühle. Sie bekamen ein "Luther-Paket" überreicht.

An der Schwelle zur Neuzeit

Martin Luther wollte die Kirche seiner Zeit zurück zu ihren Wurzeln bringen: zum Evangelium und den Worten Jesu Christi. Damit löste er - wohl ungewollt - die Spaltung der christlichen Kirche aus. Und ging als Vater der Reformation in die Geschichtsbücher ein.

Martin Luther, gemalt von Lukas Cranach d.Ä. (1528)

Dank des Buchdrucks verbreiteten sich die neuen Ideen schnell. Ritter, Bürger, Bauern - für alle gerieten jahrhundertealte Gewissheiten ins Wanken. Freiheit und Individualismus traten an die Stelle der alten Ständegesellschaft. Bildung wurde Allgemeingut.

In der mächtig über Coburg thronenden Veste suchte der als Ketzer verfolgte Luther Schutz. Am Karfreitag 1530 kam er dort an, begleitet von mehr als 200 Soldaten, Rittern und Edelleuten. Luther-Anhänger kämpften damals in Augsburg für die Anerkennung des protestantischen Glaubens. Weil der Reformator unter Ächtung stand und vogelfrei war, blieb er in Coburg.

