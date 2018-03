Couscous Rezept für Couscous-Salat mit Schinken

Zutaten für Couscous-Salat:

200 g Instant-Couscous

1 Prise Salz

1 Stk. Zwiebel

250 g Kochschinken

2 Zweige Blattpetersilie

1 Prise Ras el-Hanout

2 EL Butter

4 EL Sahnemeerrettich

Zubereitung:

Den Couscous in eine große Schüssel füllen.

300 ml Wasser in einem Topf aufkochen, mit Salz abschmecken (wie beim Nudeln kochen), über den Couscous schütten und zugedeckt zehn Minuten quellen lassen.

In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Den Kochschinken ebenfalls würfeln. Anschließend beides in einer Pfanne mit Butter kurz anschwitzen.

Den Couscous mit einer Gabel auflockern, Schinken und Zwiebelwürfel unterheben. Fein geschnittene Petersilienblätter zugeben und das Ganze mit einer Prise Ras el-Hanout abschmecken.

Den Couscous auf Tellern verteilen und je eine große Nocke Sahnemeerrettich darauf anrichten.

Tipp: Wer gerne etwas Gemüse in seinem Couscous mag, kann beispielsweise frische Erbsen mit dem Schinken unterheben.

Guten Appetit wünscht Ihnen Alexander Hermann!

