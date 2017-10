„Reformation 500“ Abschluss des Jubiläumsjahrs in den Programmen des BR

Die einzelnen Sendungen im Überblick:

Im BR Fernsehen



Montag, 30. Oktober 2017, 22.00 Uhr

Lebenslinien

Margot Käßmann – Freiheit wagen

Porträt der evangelischen Theologin



Dienstag, 31. Oktober 2017

10.00 Uhr

Festgottesdienst zum Ende des Reformationsjubiläums

Live aus St. Lorenz in Nürnberg

Mit dem Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm als Prediger feiert die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern einen Festgottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche.



11.00 Uhr

BR-KLASSIK: Der Windsbacher Knabenchor singt "Musik der Reformation"

Aus dem Münchner Liebfrauendom

Zum Reformationstag zeigt BR Fernsehen eine Aufzeichnung des Konzerts mit "Musik der Reformation", gesungen vom Windsbacher Knabenchor unter der Leitung von Martin Lehmann.



20.15 Uhr

Katharina Luther

Spielfilm, Deutschland 2017

Regie: Julia von Heinz

u.a. mit Karoline Schuch als Katharina von Bora und Devid Striesow als Martin Luther



22.15 Uhr

Luther und die Frauen

Dokumentation von Gabriele Rose

Es ist ein Skandal, der seinesgleichen sucht. Eine entlaufene Nonne heiratet einen katholischen Mönch. Nicht nur durch seine 95 Thesen, auch durch seine Heirat mit Katharina von Bora bringt Martin Luther ein jahrhundertealtes gesellschaftliches Gefüge zum Einsturz. Aus Katharina von Bora wird Katharina Luther. Die Hochzeit mit dem Reformator macht die ehemalige Nonne zur vielleicht prominentesten Frau des 16. Jahrhunderts. Kaum jemand hat so polarisiert wie Katharina: Geliebt und als Vorbild verehrt von den einen, verachtet und als Geschöpf der Hölle verteufelt von den andern.



22.45 Uhr

Eine Welt zerbricht

Der Augsburger Reichstag 1530 und die Folgen - Erzählt von Udo Wachtveitl

Dokumentation

Der absolute Herrschaftsanspruch Kaiser Karl V. stößt auf den Freiheitswillen der Fürsten. Am Ende zäher Verhandlungen steht die Confessio Augustana, das grundlegende Bekenntnis der reformatorischen Reichsstände zu ihrem Glauben. Udo Wachtveitl führt durch die Sendung.



23.30 Uhr

nacht:sicht

Andreas Bönte im Gespräch mit dem Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm



In ARD-alpha



Montag, 30. Oktober 2017

20.15 Uhr

alpha-Forum

Heinrich Bedford-Strohm

Der EKD-Ratsvorsitzende und Bayerische Landesbischof im Gespräch mit Wolfgang Küpper



21.00 Uhr

Luthers Netzwerk - Auf den Spuren unbekannter Reformatoren in Bayern

Die Geschichte von Luthers Reformation lässt sich anhand einer Reihe von Personen – politische Wegbereiter, philosophische Vorläufer, diplomatische Unterstützer und radikalere Kampfgenossen –, erzählen, die "Luthers Netzwerk" bildeten. Die Dokumentation ist ein Roadmovie quer durch Bayern auf der Suche nach ihren Spuren, ihren Lebensgeschichten, ihrer Wirkung, aber auch nach Menschen, für die diese Personen heute noch eine Rolle spielen.



Dienstag, 31. Oktober 2017

6.15 bis 10.45 Uhr und

14.00 bis 23.00 Uhr

Themenschwerpunkt „500 Jahre Reformation“

ab 6.15 Uhr mit sechs Ausgaben „alpha-Forum“ und ab 15.30 unter anderem mit fünf Folgen der Doku-Reihe „Der Luther-Code“ und um 20.15 Uhr „Die Luther Matrix“, ein Doku-Thriller zum Reformationsjubiläum



Bayern 2



Montag, 30. Oktober 2017

21.05 Uhr

Theo.Logik

Reformationstag und andere freie Zeiten



Dienstag, 31. Oktober 2017

8.30 Uhr

Evangelische Perspektiven

Medienrevolutionen 1517 und 2017

Heute wissen wir: Die Reformation vor 500 Jahren war auch eine Medienrevolution. Denn ohne die Erfindung des Buchdrucks, die Zusammenarbeit mit den Druckern und ohne das frühkapitalistische Wirtschaftssystem hätten sich Luthers Ideen wohl nicht weit über Wittenberg hinaus verbreiten können. Und heute?



2017 stecken wir erneut in einer Medienrevolution. Wie langlebig ihre Auswirkungen sein werden und was Menschen in 500 Jahren darüber denken, wissen wir heute noch nicht. Wohin führt uns die globale Digitalisierung? Inwieweit lösen Industrie 4.0, Social Media und cyberphysische Systeme auch heute Reformationen aus – und in welchen Bereichen? Und wie wirkt sich die Internetrevolution auf unsere Glaubenswelten aus? Diesen Fragen geht die Autorin Antje Dechert nach.



18.05 Uhr

Bayern 2 am Reformationstag

Was bleibt vom Festjahr 500 Jahre Reformation?

Bayern 2 blickt zurück auf das Festjahr und fragt: Was bleibt? Verändert dieses Reformationsgedenken, das erstmals unter ökumenischer Perspektive stattgefunden hat, die Kirchen in Deutschland und darüber hinaus? Ist der ehrgeizige Plan der EKD aufgegangen, mit dem Reformationsgedenken neuen Schwung in die eigenen Gemeinden zu bringen?