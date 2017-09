Robert Geisendörfer Preis Zwei Auszeichnungen für BR-Produktionen

Die Verleihung findet am 10. Oktober 2017 in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk in München statt.

Kinderfernsehpreis / Kategorie "Kinderprogramme": "Checker Tobi. Der Leben- und Sterben-Check"

An Birgitta Kaßeckert (Redaktion BR) und Johannes Honsell (Regie)

Reporter Tobi Krell setzt sich bei "Checker Tobi. Der Leben- und Sterben-Check" sehr sensibel und wertschätzend mit dem Thema Tod auseinander und versucht dabei, Fragen kindgerecht zu beantworten.

Begründung der Jury: "Die Sendung aus der Reportagereihe ‚Checker Tobi‘konfrontiert Kinder dank ausgezeichnet ausgewählter Gesprächspartner auf feinfühlige und berührende Weise mit dem Thema Sterben – und vermittelt überzeugend, dass der Tod zum Leben gehört und das Leben überhaupt erst lebenswert macht."

Weitere Infos zu "Checker Tobi. Der Leben- und Sterben-Check" finden Sie hier.

Checker Tobi ist eine Produktion der megaherz film und fernsehen im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. Mit Tobias Krell. Regie: Johannes Honsell, Kamera: HF Hopfner, Stefan Schindler, Ton: Peter Wuchterl, Zoltan Ravasz, Schnitt: Karolin Kummer, Grafik: Robert Mayer, Alisa Wimmer, Musik: Dieter Holesch, Producer: Martin Tischner, Antonia Simm, redaktionelle Mitarbeit: Esra Bonkowski, Produzenten: Franz X. Gernstl, Fidelis Mager, Redaktion: Birgitta Kaßeckert (BR), Anna Schreiber (FWU)

Hörfunkpreis / Kategorie "Allgemeine Programme": "Schöner neuer Wahn. Eine Verschwörungstheorie Marke Eigenbau"

An Christian Alt und Christian Schiffer (Autoren), Nikolai von Koslowski (Regie)

Seit einiger Zeit sickern abstruse Verschwörungstheorien, die früher kaum jemand ernst genommen hat, in den Mainstream ein. Im Netz gibt es unzählige Blogs, Seiten und Foren, in denen Verschwörungstheorien diskutiert werden. Aber wie funktionieren diese? Das ergründet das Feature "Schöner neuer Wahn. Eine Verschwörungstheorie Marke Eigenbau".

Begründung der Jury: "Verschwörungstheorien boomen. Nach anfänglicher Leichtigkeit rückt das aus O-Tönen komponierte Feature ihre politischen und gesellschaftlichen Dimensionen bestürzend eindringlich in den Vordergrund. Man erfährt alles Wichtige, was es zum Verschwörungstheorie-Komplex zu sagen gibt."

Hier können Sie den Beitrag anhören.

BR 2016, Redaktion: Dokumentation und Feature, verantwortliche Redakteurin: Ulrike Ebenbeck (BR). Koproduktion: DLF.