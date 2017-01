Vom BR für den KiKA Das große Checker-Tobi-Spezial im März 2017

Der Martin-Luther-Check: Samstag, 4. März 2017, 19.25 Uhr, KiKA

Tobi verwandelt sich in Martin Luther und findet heraus, warum der so bedeutend ist und was ihn zum großen Reformator gemacht hat. Außerdem will er wissen, warum Luther sich ein Jahr lang auf einer Burg verstecken musste und wie er mit seinen Zeitgenossen gelebt hat.

Der Hochgebirgs-Check: Samstag, 11. März 2017, 19.25 Uhr, KiKA

Tobi zieht es hoch hinaus! Er erforscht die über 3000 Meter hohen Dolomiten in Südtirol für seinen Hochgebirgs-Check. Tobi interessiert, wie die Gebirge entstanden sind, warum in der Höhe das Atmen anstrengender wird und welche Tiere es dort gibt. Er lernt klettern und übernachtet in einem Zelt – mitten im Hochgebirge. Dort stellt sich die Frage: Was tun, wenn man mitten in der Steilwand aufs Klo muss?

Der Liebe- und Knutschen-Check: Samstag, 18. März 2017, 19.25 Uhr, KiKA

Achterbahnfahren und Verliebtsein haben vieles gemeinsam – das erfährt Tobi im Liebe- und Knutschen-Check. Er checkt, was beim Verliebtsein im Körper passiert und warum sich Menschen so gerne küssen – oder auch nicht. Tobi zeigt, dass echte Liebe so bunt und unterschiedlich wie das Leben ist. Und er ist Trauzeuge bei der Hochzeit von seinem Freund Hansi.

Der Venedig-Check: Samstag, 25. März 2017, 19.25 Uhr, KiKA

Tobi besucht die berühmte Lagunenstadt. Er will wissen, wie eine Stadt ohne Straßen funktioniert. Seine Fragen: Wie ist die Stadt überhaupt entstanden? Kommt die Müllabfuhr zu Fuß oder mit dem Boot? Warum stehen die Häuser auf Stelzen und wie schützt sich Venedig vor Hochwasser? Außerdem checkt er, was es mit dem Karneval in Venedig auf sich hat und versucht sich als Gondoliere!

Vier neue Doppel-Folgen „CheXperiment“ – die Real-Life-Show mit Checker Tobi

Ab 5. März, sonntags um 7.50 Uhr im KiKA

Checker Tobi hat in seinen Sendungen schon viele tolle Typen kennen gelernt. Und die fordern ihn heraus! Ihre Bedingungen: Sie stellen die Aufgabe, geben den Versuchsaufbau vor – und der Checker muss ausprobieren, ob er die Lösung findet.

05. März 2017: Super schnell sortieren?! / Ein Boot mit Tönen kippen?!

12. März 2017: Holz anzünden ohne Flamme?! / Schwebendes Popcorn?!

19. März 2017: Mit Papier sägen?! / Feuer unter Wasser anzünden?!

26. März 2017: Wasser bergauf fließen lassen?! / Einen Ballon von allein zerplatzen lassen?!

Außerdem gibt es ab 5. März 2017, sonntags um 9.00 Uhr, im KiKA noch folgende Wiederholungen von "Checker Tobi":

05. März 2017: Checker Tobi – Der Roboter-Check

12. März 2017: Checker Tobi – Der Klima-Check

19. März 2017: Checker Tobi – Der Frühlings-Check

26. März 2017: Checker Tobi – Der Plastik-Check

"Das Checker-Format" und "CheXperiment“" sind eine Produktion der megaherz film und fernsehen gmbh (Produzenten: Franz X. Gernstl, Fidelis Mager) im Auftrag des Bayerischen Rundfunks (Leitung BR-Kinderprogramm: Andreas M. Reinhard, Redaktion: Birgitta Kaßeckert)