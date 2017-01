53. Grimme-Preis Neun Grimme-Nominierungen für BR-(Ko-)Produktionen

In der Kategorie Kinder und Jugend erhielt die Kinder-Reportagesendung Checker Tobi: "Der Leben- und Sterben-Check" eine Nominierung, in der Kategorie Unterhaltung wurde das Sitcom-Kabarett "3. Stock links" für einen Grimme-Preis nominiert. In der Kategorie Fiktion wurden der Fernsehfilm "Ein Teil von uns", der Polizeiruf 110: "Und vergib uns unsere Schuld", der Tatort: "Die Wahrheit" und die BR-Kinokoproduktion "Hirngespinster" nominiert. Die Spielfilmtrilogie "Mitten in Deutschland: NSU", bei der der BR für den dritten Teil "Die Ermittler – Nur für den Dienstgebrauch" verantwortlich zeichnet, erhielt eine Grimme-Nominierung sowohl in der Kategorie Fiktion als auch in der Kategorie Innovation. In der Kategorie Information und Kultur wurde der Dokumentarfilm "Der NSU-Komplex" nominiert.

Nominierung in der Kategorie Kinder und Jugend:

Checker Tobi: "Der Leben- und Sterben-Check" Mit Tobi Krell

Regie: Johannes Honsell, Kamera: HF Hopfner, Stefan Schindler, Ton: Peter Wuchterl, Zoltan Ravasz, Schnitt: Karolin Kummer, Graphik: Robert Mayer, Alisa Wimmer, Musik: Dieter Holesch, Producer: Martin Tischner, Antonia Simm, redaktionelle Mitarbeit: Esra Bonkowski

Produzenten: Franz X. Gernstl, Fidelis Mager

Redaktion: Birgitta Kaßeckert (BR), Anna Schreiber (FWU)

Checker Tobi ist eine Produktion der megaherz film und fernsehen im Auftrag des Bayerischen Rundfunks.

Reporter Tobi Krell setzt sich im "Leben- und Sterben-Check“ mit einem Tabu-Thema in unserer Gesellschaft auseinander und beantwortet dabei viele Fragen von Kindern und Jugendlichen.

Nominierung in der Kategorie Unterhaltung:

"3. Stock links" Mit Sebastian Pufpaff, Hannes Ringlstetter und Maike Kühl

Redaktion BR: Stefan Gundel

Regie: Marcel Behnke

Autoren: Sebastian Pufpaff und Thomas Lienenlüke

"3. Stock links" ist eine Produktion von UME Unique Media Entertainment GmbH im Auftrag des Bayerischen Rundfunks.

In "3. Stock links" – der Gesellschaftssatire im Sitcom-Format – treffen Kabarettist und Comedian Sebastian Pufpaff, der Münchner Kabarettist, Musiker und Moderator Hannes Ringlstetter sowie Maike Kühl, der Ensemblestar des Düsseldorfer Kommödchens aufeinander. Als fiktive Wohngemeinschaft verhandeln sie aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen mit kabarettistischer Geisteshaltung. Auch in der zweiten Staffel liefern sich die drei Bewohner von Deutschlands provokantester Kabarettisten-WG messerscharfe Dialoge mit gewohnt bissigem Humor.

Nominierung in der Kategorie Fiktion:

"Ein Teil von uns" Regie: Nicole Weegmann

Drehbuch: Esther Bernstorff

Darsteller: Jutta Hoffmann, Brigitte Hobmeier, Nicholas Reinke, Volker Bruch, Jennifer Frank, André Jung, Lena Stolze u.a.

Redaktion: Claudia Simionescu (BR), Amke Ferlemann (BR)

Produktion: Constantin Television (Produzentin: Kerstin Schmidbauer) im Auftrag des BR

Ausstrahlung: 16. November 2016 im Ersten, derzeit in der ARD Mediathek zu sehen

Nadja hat ihr Leben endlich im Griff, da taucht plötzlich ihre obdachlose und psychisch kranke Mutter Irene wieder auf und stellt all das scheinbar in Frage.

Nominierung in der Kategorie Fiktion:

Tatort: "Die Wahrheit" Regie: Sebastian Marka

Drehbuch: Erol Yesilkaya

Darsteller: Udo Wachtveitl, Miroslav Nemec, Luka Omoto, Leo Schöne, Lisa Wagner, Ferdinand Hofer, Cem Ali Gültekin, Sebastian Schwarz u.a.

Redaktion BR: Stephanie Heckner

Produktion: X Filme Creative Pool (Produzent: Michael Polle) im Auftrag des BR

Ben Schröder wird beim Spaziergang mit seiner Familie von einem Unbekannten niedergestochen. Am helllichten Tag, vor den Augen seiner Frau, seines sechsjährigen Sohnes und zahlreicher Zeugen. Bei den Befragungen offenbart sich für Batic und Leitmayr eine verwirrende Vielzahl von Wahrheiten, denn die Beobachtungen der Augenzeugen widersprechen sich. Ein Fall ohne Opfer-Täter-Beziehung bringt die Kommissare Batic und Leitmayr an ihre Grenzen.

Nominierung in der Kategorie Fiktion:

Polizeiruf 110: "Und vergib uns unsere Schuld" Regie: Marco Kreuzpaintner

Drehbuch: Alexander Buresch, Matthias Pacht

Darsteller: Matthias Brandt, Karl Markovics, Lola Dockhorn, Sebastian Griegel u.a.

Redaktion BR: Cornelia Ackers

Produktion: Wiedemann & Berg Television (Produzenten: Quirin Berg, Max Wiedemann) im Auftrag des BR

Nach dem Suizid eines mutmaßlichen Mädchenmörders in der Haft bekennt sich ein anderer Mann zu der Tat. Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) muss sich mit der Schuldfrage auseinandersetzen und gerät in große emotionale Bedrängnis.

Nominierung in der Kategorie Fiktion:

"Hirngespinster" Drehbuch und Regie: Christian Bach

Darsteller: Tobias Moretti, Jonas Nay, Stephanie Japp, Hanna Plaß u.a.

Redaktion: Hubert von Spreti, Martin Kowalczyk (BR), Monika Lobkowicz (BR/ARTE), Birgit Kämper (ARTE)

Produktion: Roxy Film mit Glory Film (ausführender Produzent Ralph Zimmermann) in Koproduktion mit BR und ARTE, gefördert von FFF Bayern, Kuratorium Junger Deutscher Film, FFA, DFFF, Filmstiftung NRW

Coming of Age-Geschichte eines jungen Mannes, der sich mit seinem psychisch kranken Vater, einem einst erfolgreichen Architekten, auseinandersetzen und seinen eigenen Weg finden muss.

Nominierung in der Kategorie Fiktion und in der Kategorie Innovation:

"Mitten in Deutschland: NSU" (Trilogie) BR-Federführung: 3. Teil "Die Ermittler ─ Nur für den Dienstgebrauch"



Regie: Florian Cossen

Drehbuch: Rolf Basedow, Christoph Busche und Jan Braren

Darsteller: Florian Lukas, Liv Lisa Fries, Sylvester Groth, Florian Stetter, Alexander Beyer, Martin Baden, Christian Kuchenbuch, Anna Brüggemann, Ulrich Noethen, Thomas Lawinky, Christian Berkel, Anna Maria Mühe u. a.

Redaktion: Claudia Simionescu (BR), Harald Steinwender (BR), Christine Strobl (ARD Degeto), Johanna Kraus (MDR)

Produktion: Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & Berg Television (Produzenten: Gabriela Sperl, Max Wiedemann, Quirin Berg) im Auftrag von BR, ARD Degeto und MDR

Nach den beiden ersten Teilen von "Mitten in Deutschland: NSU", die sich den Taten des "Nationalsozialistischen Untergrunds" aus der Sicht der mutmaßlichen Täter und der Opfer nähern, erzählt Teil 3 der Filmtrilogie die Perspektive der Ermittler: Polizisten zwischen Verfassungsschutz, V-Männern und Staatsinteresse.

Nominierung in der Kategorie Information und Kultur:

"Der NSU-Komplex" Buch und Regie: Stefan Aust, Dirk Laabs

Redaktion: Claudia Simionescu (BR), Harald Steinwender (BR), Stefan Raue (MDR), Kuno Haberbusch (NDR)

Produktion: Aust Media in Koproduktion mit BR, MDR und NDR

Der Dokumentarfilm "Der NSU-Komplex" liefert einen aktuellen und umfassenden Überblick über die NSU-Mordserie. Dabei stehen die Radikalisierung der Neonaziszene in der Nachwendezeit, die Ermittlungen der Polizei und die Rolle der Verfassungsschutzbehörden im Mittelpunkt.