Fußball im BR Fernsehen Neues Live-Paket mit 3. Liga und Regionalliga

Mit Ende der Winterpause 2017/18 geht die Fußball-Saison in die heiße Phase – und das BR Fernsehen lädt die bayerischen Fans mit einem attraktiven und umfangreichen Live-Paket zum Mitfiebern ein. Neben interessanten Partien der 3. Liga mit Würzburg und Unterhaching gehören dazu Top-Spiele der Regionalliga Bayern mit Aufstiegs-Anwärter TSV 1860 München sowie anderen Traditionsklubs. Sendezeit ist immer samstags, 14.00 bis 16.00 Uhr im BR Fernsehen. Los geht es am Samstag, 20. Januar 2018, mit der Drittliga-Begegnung Karlsruher SC gegen SpVgg Unterhaching.

Unterhaching hat als Tabellenfünfter den Relegationsplatz im Visier, der KSC steht nach einer Aufholjagd mit nur vier Zählern weniger auf Platz acht. Um die Badener auf Distanz zu halten, will das Team von Trainer Claus Schromm auswärts also unbedingt punkten. Moderiert wird die Übertragung von Dominik Vischer, Kommentator ist Florian Eckl.

3. Liga: Unterhaching und Würzburger Kickers im Fokus

Aus der 3. Liga überträgt das BR Fernsehen in den kommenden Wochen außerdem das Verfolgerduell der Hachinger bei Fortuna Köln (3. Februar), die Partie Hansa Rostock gegen die Würzburger Kickers (10. Februar), das bayerische Aufeinandertreffen Unterhaching gegen Würzburg (17. März) und das Heimspiel der Würzburger gegen Karlsruhe (24. März).

Regionalliga mit Mission Wiederaufstieg des TSV 1860 München

Ausgewählte Spiele der Regionalliga Bayern gehören ebenso zum spannenden bayerischen Live-Paket. Insbesondere bleibt das BR Fernsehen bei der Mission Wiederaufstieg des TSV 1860 München am Ball. Live übertragen werden die Spiele der Löwen beim 1. FC Schweinfurt (7. April), zu Hause gegen den FC Augsburg II (21. April) und das Saisonfinale bei der SpVgg Oberfranken Bayreuth (12. Mai).

Die nächsten Liveübertragungen im BR Fernsehen im Überblick: (Sendezeit jeweils 14.00 bis 16.00 Uhr)



Sa., 20. Januar, 3. Liga: Karlsruher SC – SpVgg Unterhaching

Sa., 3. Februar, 3. Liga: Fortuna Köln – SpVgg Unterhaching

Sa., 10. Februar, 3. Liga: Hansa Rostock – Würzburger Kickers

Sa., 17. März, 3. Liga: SpVgg Unterhaching – Würzburger Kickers

Sa., 24. März, 3. Liga: Würzburger Kickers – Karlsruher SC

Sa., 7. April, Regionalliga: 1. FC Schweinfurt 05 – TSV 1860 München

Sa., 21. April, Regionalliga: TSV 1860 München – FC Augsburg II

Sa., 12. Mai, Regionalliga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – TSV 1860 München

Mit seinem Sportprogramm in Fernsehen, Hörfunk und online bildet der BR das sportliche Geschehen in Bayern hautnah ab und bietet auch Fans von Vereinen der 3. Fußball-Liga und der Regionalliga das umfassendste mediale Angebot im Freistaat. Neben den Live-Übertragungen im BR Fernsehen gehören dazu regelmäßige Berichte und Zusammenfassungen im „Blickpunkt Sport“ am Samstag sowie online unter BRsport.de. Im Hörfunk berichtet der BR samstags in „Heute im Stadion“ über die 3. Liga und Spitzenspiele der Regionalliga.