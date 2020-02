Mehr als Selbstdarstellung Mit diesen Instagram-Accounts lernt ihr was

echonaut.science – Wissen

Moleküle auf Instagram? Funktioniert. Katja erklärt schwierige naturwissenschaftliche Phänomene so, dass selbst wir sie verstehen. Kernspaltung, Exoplaneten, Mondlandung: Die Wissenschaftsjournalistin hat zwar vor allem so ein Ding mit dem Weltall am Laufen, aber grundsätzlich ist ihr kein Thema zu kompliziert, um es in Stories zu erklären. So sollte jeder Physikunterricht aussehen!

pulsreportage – Leben

In unserer Redaktion, nur ein paar Räume weiter, da sitzen die Kolleg*innen der PULS Reportage und schustern da – wie der Name schon verrät – Reportageninhalte zusammen. Die drei Hosts Nadine, Ari und Sebastian schauen zu, fragen nach und probieren aus: von Töpfern über Vanlife bis zum Klavierlernen-Selbstversuch ist alles dabei. Genauso nehmen sie sich aber auch ernsterer Themen wie sexuelle Belästigung, Spielsucht oder Hodenkrebs an.

Katapult – Gesellschaft

Das Katapult-Magazin könnt ihr zwar auch noch als waschechtes Magazin aus Papier abonnieren, aber sein zugehöriger Instagram-Account ist fast genauso gut. Die Redaktion zeigt, wie interessant so ein paar Zahlen sein können: Mit Karten und Grafiken schaffen sie es, Daten nicht nur spannend und informativ, sondern auch mal mit einem Augenzwinkern darzustellen. Wer möchte nicht wissen, wie die bescheuertsten Ortsnamen Bayerns heißen und welche zwölf europäischen Länder zusammen flächenmäßig in Chile passen?

workin_germany – Gesellschaft

Ganz frisch im insta-Game, geht's auf dem Account von workin_germany um Feminismus, Empowerment und Intersektionalität – also Mehrfachdiskriminierung. Diese sehr komplexen Themen werden aber insta-tauglich rübergebracht. Auf IG-TV findet ihr längere Beiträge zu herausgepickten Themen, die im Feed angeteased werden. Sie beantworten Fragen wie: Was ist White Saviorism, brauchen wir Safe Spaces und welche Folgen hat Kolonialismus in Deutschland noch heute?

fluter – Gesellschaftspolitik

Spannende neue Drehs zu aktuellen Themen hat der Account von fluter auf Lager. Das kostenlose Print-Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung hat nicht ohne Grund über 40k Follower – gesellschaftspolitische Themen werden in kleinen IG-TV-Reportagen bearbeitet, aktuellere Sachen findet ihr in der Story oder im News-Feed. Meistens mit dabei: Ziemlich spannende Interview-Partner*innen, die oftmals noch eine andere Perspektive auf Themen eröffnen. Ihr findet dort beispielsweise neben Reportagen über skatende Mädels in Afghanistan auch eine Filmbranchen-Interview-Reihe, in der Filmschaffende über #metoo genauso sprechen wie über ihren täglichen Berufsalltag.

glanzundnatur – Beauty und Fair Fashion

Beauty und Fashion-Accounts gibt es auf Instagram zu Hauf: glanzundnatur ist trotzdem besonders. Hier bleiben euch nämlich Weichzeichner und Werbepostings erspart. Stattdessen legen die Hosts Ashley, Svenja und Yannick Wert auf Nachhaltigkeit, Fairness und Selbstliebe. Bei glanzundnatur wird nicht nur die Umwelt wertgeschätzt, sondern auch ihr selbst – das bedeutet, dass hier Beauty-Themen auf den Tisch kommen, die in "klassischen Frauenmagazinen" ansonsten eher umgangen werden. Außerdem erfährst du auch noch Wissenswertes rund ums Thema Fair Fashion. Du interessierst dich für Beauty, hast aber keinen Bock auf stereotype Berichterstattung? Here you go!

NewsWG – Politik

In der News-WG leben unsere BR-Kolleg*innen Max und Sophie und geben uns Updates zu aktuellen Themen. Von Reichsbürger*innen über Deep-Fakes zum Weltwirtschaftsforum in Davos – die News-WG spricht über alle großen aktuellen Themen der deutschen Politik und Gesellschaft – und das nicht staubtrocken, sondern so, dass man sich gerne Videos zu News-Themen anschaut, ohne dabei vor Langeweile wegzudösen.

