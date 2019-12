Stricken, Töpfern, Heimwerken Diese 5 Instagram Accounts machen Lust auf D.I.Y.

Wie wär’s mal wieder mit selber machen? Hobbies wie Stricken, Töpfern oder Häkeln können nämlich dafür sorgen, dass wir uns entspannen und wieder mehr Zeit für uns nehmen. Manche Beschäftigungen können dadurch sogar meditativ wirken. Forscher*innen gehen davon aus, dass dabei die kognitiven Areale unseres Gehirns weniger aktiv sind. Stattdessen arbeitet vor allem der motorische Kortex. Der ist hauptsächlich dafür zuständig, zu planen, was unsere Hände so tun. Und hervorragende Inspiration dafür, was die alles so tun können, liefern die folgenden Do-it-Yourself-Accounts auf Instagram.

1. Töpfern, Campen, Dekorieren: Leelahloves

Auf "Leelahloves" dreht sich alles um Einrichtung und Deko fürs Zuhause. Gründerin Katharina hat 2012 mit ihrem gleichnamigen Blog angefangen, mittlerweile arbeitet sie auch als Fotografin für Magazine. In ihren Posts und Stories gibt Katharina Einrichtungstipps jeder Art: Vom Adventskranzbasteln übers Gärtnern oder praktische Tipps fürs Camping ist alles dabei - auch Töpfern. Katharina zeigt, wie man durch Stempeltechnik die unterschiedlichsten Muster hinbekommt, wie man entscheidet, bei wieviel Grad man seine Stücke brennt und wie oft man eine Glasur auftragen sollte. Für die Posts auf Instagram gibt es außerdem jedes Mal einen begleitenden Blogeintrag, wo ihr die Anleitungen noch mal nachlesen könnt.

2. Naturkosmetik selber Machen: Rosemarys_blog

Wer lernen möchte, wie man Naturkosmetik selber herstellt, sollte mal auf "Rosemarys_Blog" vorbeischauen. Neben vielen Rezepten unter anderem für Peelings, Düfte und Lippenbalsam, bekommt ihr hier nämlich auch Infos über die Wirkung von Heilpflanzen und wie man sie richtig in Kosmetikprodukten verarbeitet. Die Rezepte packt Lena, die den Account betreibt, oft direkt unter den Post.

3. Stricken lernen: Paulastrickt

Paula strickt. Und zwar viel. Und dann noch viel mehr. Es ist also naheliegend, dass sie ihren Strick-Account auf Instagram genau so nennt: paulastrickt. Es gibt wohl kaum ein Kleidungsstück – und ab und an auch Gebrauchsgegenstand – an den sie sich noch nicht gewagt hat: Ob Stirnbänder, Mützen, Pullis, Taschen oder Tops, hier könnt ihr sogar lernen, wie man Hüte und Körbe strickt oder häkelt. Paula erklärt, welche Wolle ihr für welche Stücke verwenden solltet und wie sie entscheidet, welche Größe sie für ein Kleidungsstück wählt.

4. How to Heimwerken: Schereleimpapier

Auf "schereleimpapier" veröffentlicht Lena regelmäßig Tutorials und Anleitungen für Einrichtungsgegenstände. Hier könnt ihr lernen, wie man zum Beispiel Wohnzimmertische, Raumteiler oder auch Lampen easy selber baut – oft kombiniert Lena das Ganze mit Upcycling. Umweltbewusstsein gibt’s also noch obendrauf. Lena veröffentlicht ihre Anleitungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, somit ist also für jeden was dabei, egal ob Anfänger*in oder Profi im Heimwerken. Schritt für Schritt erklärt sie auf ihrem begleitenden Blog, wie sie vorgeht - immer illustriert mit Fotos und einer genauen Auflistung aller Materialien und Werkzeuge, die sie benutzt.

5. Gärtnern und pflanzen: Gartenfraeulein

Mal wieder so richtig im Dreck wühlen - das könnt ihr von der Würzburgerin Silvia lernen. Sie weiß so ziemlich alles übers Gärtnern: Wie mache ich meinen Garten winterfest? Wie ziehe ich Kräuter in der Wohnung? Wie legt man ein Staudenbeet an? Und was bitte sind Stauden eigentlich? Silvia kennt sich außerdem mit Zero Waste Gardening und Regrowing aus – also damit, wie aus Pflanzenresten wieder neues Obst und Gemüse nachwächst.

